Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о ДТП с его сыном, секретарем Совбеза Адамом Кадыровым, назвав её вбросом. Об этом он заявил на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.
«Откуда-то взявшийся вброс об аварии с участием сына Кадырова стал главной новостью в мире», — заявил глава Чеченской республики.
Искусственный интеллект может обмануть любого. В стране 128 тысяч аварий с 13 009 погибшими, но это игнорируется, резюмировал Кадыров в своей речи. Он еще раз подчеркнул, что появившаяся информация в Сети — вброс.
Ранее KP.RU сообщил, что Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео со своим сыном. Он заявил, что Адам провел большое совещание с силовыми структурами Чечни. Главной темой совещания было обеспечение безопасности в ходе предстоящих выборов.