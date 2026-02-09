Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием Адама

Кадыров предположил, что видео предполагаемого ДТП якобы с участием Адама могло быть создано с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о ДТП с его сыном, секретарем Совбеза Адамом Кадыровым, назвав её вбросом. Об этом он заявил на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.

«Откуда-то взявшийся вброс об аварии с участием сына Кадырова стал главной новостью в мире», — заявил глава Чеченской республики.

Искусственный интеллект может обмануть любого. В стране 128 тысяч аварий с 13 009 погибшими, но это игнорируется, резюмировал Кадыров в своей речи. Он еще раз подчеркнул, что появившаяся информация в Сети — вброс.

Ранее KP.RU сообщил, что Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео со своим сыном. Он заявил, что Адам провел большое совещание с силовыми структурами Чечни. Главной темой совещания было обеспечение безопасности в ходе предстоящих выборов.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше