В Симферополе мужчина ради прикола кинул самодельную петарду на территорию храма

В Симферополе возбудили уголовные дела против 41-летнего мужчины, выбросившего из окна своей квартиры взрывпакет, который сдетонировал на территории храма. Его подозревают в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Источник: Life.ru

В Симферополе возбудили дело после взрыва у храма. Видео © Telegram/ МВД Крым.

На допросе мужчина признал вину и заявил, что самостоятельно изготовил пиротехническое устройство и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запустил его «ради развлечения». Взрыв произошёл прямо под окнами его дома. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. При обыске у фигуранта нашли компоненты для изготовления пиротехники, которые он приобрёл в интернете.

Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье об оскорблении религиозных чувств. Пресс-служба МВД Крыма, в свою очередь, информировала о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по факту хулиганства.

Ранее Life.ru писал, что москвичка по указке мошенников пыталась подорвать машину инкассаторов петардами. 24-летняя жительница столицы проникла на охраняемую территорию парковки, чтобы совершить поджог. По данным следствия, она выполняла инструкции неизвестных аферистов, которые ввели её в заблуждение.

