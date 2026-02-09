В Симферополе мужчина ради прикола кинул самодельную петарду на территорию храма

На допросе мужчина признал вину и заявил, что самостоятельно изготовил пиротехническое устройство и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запустил его «ради развлечения». Взрыв произошёл прямо под окнами его дома. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. При обыске у фигуранта нашли компоненты для изготовления пиротехники, которые он приобрёл в интернете.