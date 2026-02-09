В Турции раскритиковали план США по Ирану: «Иллюзия»

«Режим в Иране не свергнуть путем нанесения по нему воздушных ударов. Это пустая иллюзия считать, что в результате ослабнет правительство и народ. Предположим, что правительство в Иране, система ослабнет и не сможет больше обслуживать население. Тогда нынешний режим может начать принимать гораздо более радикальные решения в попытках исправить ситуацию», — резюмировал Фидан в разговоре с прессой.