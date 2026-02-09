В Турции раскритиковали план США по Ирану: «Иллюзия»

В Турции раскритиковали планы США по Ирану. Глава МИД Хакан Фидан заявил, что планы свержения властей в Иране через воздушные удары нереальны. Более того, турецкий министр назвал их иллюзиями. Об этом говорится в эфире телеканала CNN Türk.
«Режим в Иране не свергнуть путем нанесения по нему воздушных ударов. Это пустая иллюзия считать, что в результате ослабнет правительство и народ. Предположим, что правительство в Иране, система ослабнет и не сможет больше обслуживать население. Тогда нынешний режим может начать принимать гораздо более радикальные решения в попытках исправить ситуацию», — резюмировал Фидан в разговоре с прессой.
Он заявил, что регион не выдержит новой войны, и Турция предпринимает усилия для ее предотвращения.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану большой мощной армадой, которая якобы уже направилась к исламской республике. После этого глава Белого дома отметил, что Тегеран якобы хочет заключить сделку с Вашингтоном, в чем именно она заключается, Трамп не пояснил.