Bloomberg: ЕС намерен закрепить членство Украины в мирном соглашении с Россией

Евросоюз (ЕС) разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией. Один из них заключается в предоставлении Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в объединение, а также немедленный доступ к некоторым правам членства. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журналистов, другие варианты предполагают продолжение текущего процесса вступления в организацию или введение переходного периода с поэтапным членством. Представитель Еврокомиссии подтвердила, что будущее вступление Украины в ЕС является частью обсуждения мирной договоренности.

По ее словам, ЕС опирается на тесные связи с кандидатами перед их вступлением и в случае Украины уже использует подобные возможности в рамках соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, передает агентство.

8 февраля в СМИ появилась информация о том, что прошедшие визиты западных политиков в Киев стали свидетельством отстранения ЕС и НАТО от процесса мирных переговоров по конфликта на Украине, а главным их результатом стало принуждение украинского лидера Владимира Зеленского продолжать борьбу для препятствования мирному процессу.

