Bloomberg: ЕС намерен закрепить членство Украины в мирном соглашении с Россией

Евросоюз (ЕС) разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией. Один из них заключается в предоставлении Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в объединение, а также немедленный доступ к некоторым правам членства. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.