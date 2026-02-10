Школу гимнастики выселяют из помещения в Астане из-за смены собственника здания

Но на днях им вновь напомнили о выселении. Чтобы обратить внимание чиновников на проблему, родители спортсменов записали обращение к премьер-министру и руководству «Отбасы банка». В банке на просьбу астанчан ответили сообщением на официальном сайте. В нем сказано, что здание бывшей гостиницы «Думан» вместе со всеми встроенными помещениями и прилегающей территорией переданы в собственность банка и будут использоваться для его нужд.