Школу гимнастики выселяют из помещения в Астане из-за смены собственника здания

Воспитанников Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 выселяют из привычного здания из-за смены собственника площадки. Юниоры по художественной гимнастике из СДЮСШОР № 1 не раз завоевывали международные награды, представляя Казахстан. Впервые о предстоящем принудительном переезде команда узнала в конце 2025 года. Тогда атлеты надеялись, что подходящую по техническим параметрам площадку им все-таки оставят.
Но на днях им вновь напомнили о выселении. Чтобы обратить внимание чиновников на проблему, родители спортсменов записали обращение к премьер-министру и руководству «Отбасы банка». В банке на просьбу астанчан ответили сообщением на официальном сайте. В нем сказано, что здание бывшей гостиницы «Думан» вместе со всеми встроенными помещениями и прилегающей территорией переданы в собственность банка и будут использоваться для его нужд.
Кроме всего прочего, там планируют открыть ЦОН. Такое решение позволит банку избежать значительных финансовых трат. При этом сдавать спортзал гимнастам в аренду, как это было раньше, «Отбасы банк» права не имеет, говорится в том же сообщении. Однако банк пообещал содействовать спортсменам в поиске альтернативной площадки. Этим вопросом сейчас занимается и Школа олимпийского резерва.
«Сейчас наше учреждение уже ищет варианты, подходящие по техническим характеристикам. В помещении должны быть высокие потолки, зал должен быть просторным. С началом марта дети на улице не останутся. Они продолжат тренировки и обучение», — заявил директор СДЮСШОР № 1 Астаны Куат Тлегенов.
Родители гимнасток не сомневаются, что новое помещение действительно найдут. Но опасаются, что оно не подойдет по техническим параметрам.