Участники СВО получат преимущество в Молодежном парламенте Ростовской области

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области провел первое пленарное заседание в 2026 году и представил важные инициативы. Об этом сообщил председатель Заксобрания Александр Ищенко в своем Telegram-канале.
На встрече были озвучены две значимые идеи.
Первое предложение касается предоставления преимущественного права участия в Молодежном парламенте участникам СВО и тем, кто прошел военную службу. Это поможет привлечь в орган людей с опытом ответственности и служения обществу.
Молодежный парламент Ростовской области поддержку аграриев. Фото: Александр Ищенко.
Второе предложение — компенсация затрат на обучение молодых аграриев. Его суть заключается во включении в региональную программу «Развитие сельского хозяйства» возмещения расходов на обучение молодежи управлению современной сельхозтехникой. Эта мера направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в агросекторе.
— Молодежный парламент остается эффективной школой для молодых политиков, где можно получить знания, опыт и начать карьеру. Главное — доказать свою полезность обществу конкретными делами, — подытожил Александр Ищенко.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.