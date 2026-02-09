Ричмонд
Участники СВО получат преимущество в Молодежном парламенте Ростовской области

Молодежный парламент Ростовской области предложил поддержку аграриев.

Источник: Комсомольская правда

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области провел первое пленарное заседание в 2026 году и представил важные инициативы. Об этом сообщил председатель Заксобрания Александр Ищенко в своем Telegram-канале.

На встрече были озвучены две значимые идеи.

Первое предложение касается предоставления преимущественного права участия в Молодежном парламенте участникам СВО и тем, кто прошел военную службу. Это поможет привлечь в орган людей с опытом ответственности и служения обществу.

Молодежный парламент Ростовской области поддержку аграриев. Фото: Александр Ищенко.

Второе предложение — компенсация затрат на обучение молодых аграриев. Его суть заключается во включении в региональную программу «Развитие сельского хозяйства» возмещения расходов на обучение молодежи управлению современной сельхозтехникой. Эта мера направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в агросекторе.

— Молодежный парламент остается эффективной школой для молодых политиков, где можно получить знания, опыт и начать карьеру. Главное — доказать свою полезность обществу конкретными делами, — подытожил Александр Ищенко.

