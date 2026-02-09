Участники СВО получат преимущество в Молодежном парламенте Ростовской области

Второе предложение — компенсация затрат на обучение молодых аграриев. Его суть заключается во включении в региональную программу «Развитие сельского хозяйства» возмещения расходов на обучение молодежи управлению современной сельхозтехникой. Эта мера направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в агросекторе.