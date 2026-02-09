МВД задержало двух девушек за оскорбительное видео в адрес белгородцев

Полиция Белгородской области в ходе мониторинга соцсетей выявила видеоролики, на которых две молодые девушки высказали оскорбления в адрес белгородцев и участников спецоперации. Об этом сообщило издание «КП-Белгород» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Задержанными оказались ранее судимая 26-летняя жительница Грайворона Белгородской области и 22-летняя жительница Калининградской области», — говорится в публикации.
Издание отметило, что девушки были привлечены к административной ответственности. и мелкое хулиганство. Суд назначил им штраф за дискредитацию российской армии в размере 47 тысяч рублей каждой, а за мелкое хулиганство — 500 и 600 рублей соответственно.
Кроме того, задержанные публично принесли белгородцам свои извинения.
Как писал сайт KP.RU, ранее житель Хабаровского края был признан судом виновным в административном правонарушении за комментарий в мессенджере, который дискредитировал действия Вооруженных Сил РФ в специальной военной операции. Судья назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.