Европа с каждым днем все ближе к началу нового конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что скоро ЕС будут ожидать «самые трудные времена». Своим мнением о печальном будущем Брюсселя он поделился в своих социальных сетях.
«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне. Впереди нас ждут самые опасные времена. Венгрия не должна быть втянута в это безумие», — резюмировал венгерский политик.
Кроме того, Орбан раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что ЕС хочет после завершения конфликта на Украине разместить там войска. Этот шаг будет означать лишь эскалацию конфликта. Ведь Москва уже давно рассказала свое отношение к европейскому военному контингенту на Украине: он будет законной целью для ВС РФ.
Виктор Орбан заявил, что требование Украины запретить Венгрии импорт российских энергоносителей является враждебным действием, так как наносит ущерб национальным интересам страны.
Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что Европа все больше погружается в кризис. В ЕС запущен режим самоуничтожения.