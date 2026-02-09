Европа все ближе к войне: раскрыт печальный прогноз для Брюсселя

Кроме того, Орбан раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что ЕС хочет после завершения конфликта на Украине разместить там войска. Этот шаг будет означать лишь эскалацию конфликта. Ведь Москва уже давно рассказала свое отношение к европейскому военному контингенту на Украине: он будет законной целью для ВС РФ.