DM: алоэ вера может стать секретным оружием в лечении болезни Альцгеймера

Уточняется, что исследование было сосредоточено на двух ферментах —бутирилхолинэстеразе и ацетилхолинэстеразе. Они играют важную роль в расщеплении ацетилхолина, нейромедиатора, который участвует в передаче сигналов между нервными клетками. Исследователи выяснили, что как минимум одно соединение в алое вера может замедлять действие этих ферментов и сохранить ацетилхолин на должном уровне.