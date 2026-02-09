Ричмонд
DM: алоэ вера может стать секретным оружием в лечении болезни Альцгеймера

Исследователи выявили в алоэ вера соединение, которое может помочь в лечении болезни Альцгеймера.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи выявили в алоэ вера соединение, которое может помочь в лечении болезни Альцгеймера, растение способно стать «секретным оружием» в борьбе с этим недугом, пишет Daily Mail.

«Ученые обнаружили, что бета-ситостерол, природное растительное соединение со структурой, схожей с холестерином, которое естественным образом содержится в алоэ вера, активно взаимодействует с двумя ключевыми ферментами, связанными с потерей памяти и снижением когнитивных функций», — сказано в материале.

Уточняется, что исследование было сосредоточено на двух ферментах —бутирилхолинэстеразе и ацетилхолинэстеразе. Они играют важную роль в расщеплении ацетилхолина, нейромедиатора, который участвует в передаче сигналов между нервными клетками. Исследователи выяснили, что как минимум одно соединение в алое вера может замедлять действие этих ферментов и сохранить ацетилхолин на должном уровне.

Как утверждает издание, открытие исследователей делает алоэ вера потенциальным кандидатом для дальнейшей разработки лекарств для лечения болезни Альцгеймера.

Ранее в США назвали продукт, который может повышать риск развития болезни Альцгеймера на 50%.

