Банда устроила взрыв и перестрелку на трассе в Италии при ограблении фургона

Банда преступников в масках устроила взрыв и перестрелку на трассе в Италии при попытке ограбления фургона инкассаторов. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Ограбление произошло в регионе Апулия. Бандиты с автоматами в руках перекрыли трассу и подожгли фургон. Чтобы замаскировать себя под полицейский кортеж, злоумышленники использовали автомобили с мигалками.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как преступники укрываются за автомобилями в тот момент, когда бронированный грузовик подрывается прям на дороге. После взрыва началась перестрелка с карабинерами.

Несмотря на такую организацию преступления, двух стрелков удалось задержать без пострадавших среди правоохранителей или мирных граждан. Во время побега преступники угоняли машины у проезжавших мимо водителей.

По информации Daily Mail, фургон принадлежал компании Battistolli, которая занимается перевозкой наличных. Несмотря на взрыв, грабителям не удалось похитить деньги.

До этого банда воров в плащах украла из банка в Любеке 19 миллионов евро. Кража была совершена еще год назад, но участников поймать не могут до сих пор. Власти Германии объявили о крупном вознаграждении в размере 300 тысяч евро (примерно 28,2 миллиона рублей) за сведения, которые помогут найти неуловимую банду. По данным полиции, грабители даже привезли с собой биотуалет, чтобы не оставлять следов ДНК в помещениях банка.