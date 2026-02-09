Клиентка пансионата в Москве рассказала об издевательствах над пожилыми

Также она рассказала, что каждый месяц отвозила прописанные врачом лекарства, но их давали в меньших дозировках, и сотрудник пансионата не могли объяснить, что произошло с остальными веществами. Кроме того, управляющая стала навязывать услуги частных врачей, один из которых настаивал на лечении пожилой женщины с помощью препаратов стоимостью от 10 тысяч рублей. При этом ранее другой врач поставил диагноз и назначил нужный препарат. Всего проживание свекрови стоило 45 тысяч рублей в месяц.