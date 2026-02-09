Фидан: Турция вступит в ядерную гонку, если в регионе появится ядерное оружие

Как писал сайт KP.RU, также глава МИД Турции заявил, что на данный момент угрозы внезапного применения силы против Ирана нет. По его словам, переговоры между Ираном и США привели к определенному результату и регион постепенно удаляется от угрозы войны. Министр добавил, что сейчас, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается.