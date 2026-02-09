Фидан: Турция вступит в ядерную гонку, если в регионе появится ядерное оружие

Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие (ЯО). Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил глава МИД страны Хакан Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана.
«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил», — сказал он.
По словам дипломата, страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Тегераном, начнут стремиться к обладанию ЯО. И Турции, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке, отметил Фидан.
Как писал сайт KP.RU, также глава МИД Турции заявил, что на данный момент угрозы внезапного применения силы против Ирана нет. По его словам, переговоры между Ираном и США привели к определенному результату и регион постепенно удаляется от угрозы войны. Министр добавил, что сейчас, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается.