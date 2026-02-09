Хабиров: Студентов, отразивших нападение на общежитие в Уфе, наградят

Напомним, инцидент с нападением произошел 7 февраля. Тогда подросток с ножом в руках ворвался в общежитие медуниверситета в Уфе, где ранил шестерых. Четверо из пострадавших сразу же были госпитализированы. Среди раненых оказались и сотрудники правоохранительных органов. По этому факту также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).