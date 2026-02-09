Ричмонд
Хабиров: Студентов, отразивших нападение на общежитие в Уфе, наградят

Студентам, проявившим мужество при отражении атаки, вручат госнаграды.

Источник: Комсомольская правда

Студентов, оказавших сопротивление при отражении нападения на общежитие медуниверситета в Уфе, представят к госнаградам. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров по итогам встречи с учащимися.

«Договорились, что вручим государственные награды студентам, проявившим мужество при отражении атаки», — написал он.

Как писал сайт KP.RU, 9 февраля суд в Уфе отправил в СИЗО пятнадцатилетнего подростка, напавшего на студентов в общежитии.

Напомним, инцидент с нападением произошел 7 февраля. Тогда подросток с ножом в руках ворвался в общежитие медуниверситета в Уфе, где ранил шестерых. Четверо из пострадавших сразу же были госпитализированы. Среди раненых оказались и сотрудники правоохранительных органов. По этому факту также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).