Хабиров: Студентов, отразивших нападение на общежитие в Уфе, наградят

Студентов, оказавших сопротивление при отражении нападения на общежитие медуниверситета в Уфе, представят к госнаградам. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров по итогам встречи с учащимися.
«Договорились, что вручим государственные награды студентам, проявившим мужество при отражении атаки», — написал он.
Как писал сайт KP.RU, 9 февраля суд в Уфе отправил в СИЗО пятнадцатилетнего подростка, напавшего на студентов в общежитии.
Напомним, инцидент с нападением произошел 7 февраля. Тогда подросток с ножом в руках ворвался в общежитие медуниверситета в Уфе, где ранил шестерых. Четверо из пострадавших сразу же были госпитализированы. Среди раненых оказались и сотрудники правоохранительных органов. По этому факту также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).