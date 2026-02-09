Посольство РФ находится в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» откорректирует полёты на Кубу из-за проблем с топливом в Гаване. Однако маршруты могут быть изменены для включения дополнительной посадки с целью дозаправки. Текущие сложности с топливом на Кубе возникли на фоне внешнего давления. Напомним, что США ввели пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Это решение связано с объявлением ЧП в США из-за «угрозы» со стороны острова. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает диалог с кубинским руководством, одновременно констатируя «упадок» в стране. Ранее кубинская сторона официально предупредила об исчерпании запасов авиатоплива.