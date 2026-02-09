Ричмонд
Посольство РФ находится в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом

Для решения проблем, вызванных ситуацией с топливом на Кубе, российское посольство организовало постоянный контакт с туроператорами и авиационными властями страны. Об этом сообщила российская дипмиссия.

Источник: Life.ru

«В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями», — уточняет дипмиссия.

В целях экономии ресурсов было принято решение о переселении ряда туристов в другие гостиницы. В посольстве рассчитывают, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолётов.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» откорректирует полёты на Кубу из-за проблем с топливом в Гаване. Однако маршруты могут быть изменены для включения дополнительной посадки с целью дозаправки. Текущие сложности с топливом на Кубе возникли на фоне внешнего давления. Напомним, что США ввели пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Это решение связано с объявлением ЧП в США из-за «угрозы» со стороны острова. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает диалог с кубинским руководством, одновременно констатируя «упадок» в стране. Ранее кубинская сторона официально предупредила об исчерпании запасов авиатоплива.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

