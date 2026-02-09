Уитакер опроверг слова Зеленского о стремлении США к завершению конфликта к лету

Ранее СМИ сообщили, что представители Киева и Вашингтона обсудили график, в который входит подготовка проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае. Кроме того, по данным журналистов, Украины планирует добиться от западных стран гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий.