Уитакер опроверг слова Зеленского о стремлении США к завершению конфликта к лету

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в понедельник, 9 февраля, опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон стремится урегулировать вооруженный конфликт к предстоящему лету.

— Срок до июня был упомянут Зеленским. Я не думаю, что это что-то, что звучало со стороны США, — отметил дипломат.

Он добавил, что в интересах США наиболее скорое урегулирование украинского кризиса, передает The Guardian.

Ранее СМИ сообщили, что представители Киева и Вашингтона обсудили график, в который входит подготовка проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине вместе с выборами в мае. Кроме того, по данным журналистов, Украины планирует добиться от западных стран гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий.

8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией по завершению конфликта на Украине без участия ее руководства. По словам журналистов, глава Белого дома может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.

