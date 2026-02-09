Благодаря системе маркировки товаров нелегальный оборот в РФ сократился втрое

«В целом в стране уровень нелегального оборота по всем товарам снизился в три раза. В отдельных категориях результаты ещё выше. Например, в воде сокращение нелегального оборота произошло на 60%, в парфюмерии и духах — на 80%, в табаке — на 56%», — отметила Приезжева.
На рынке кормов для животных доля фальсификата за год после введения маркировки упала с 33% до 12%. Аналогичная положительная динамика наблюдается во всех товарных группах, где система уже применяется.
На сегодняшний день маркировка охватывает более 30 категорий товаров. Предварительные оценки показывают, что экономический эффект для государственного бюджета по итогам 2025 года превысил 1,6 триллиона рублей.
Ранее замглавы ведомства Иван Лебедев заявил, что в Минцифры готовят смягчение грядущих антимошеннических мер, которые могли бы помешать общению с близкими за рубежом. Изначально предлагалось полностью запретить входящие звонки с иностранных номеров. Однако ко второму чтению законопроекта появятся «донастройки». По словам Лебедева, они позволят гражданам свободно общаться, например, с родственниками из других стран.
