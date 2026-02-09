Благодаря системе маркировки товаров нелегальный оборот в РФ сократился втрое

«В целом в стране уровень нелегального оборота по всем товарам снизился в три раза. В отдельных категориях результаты ещё выше. Например, в воде сокращение нелегального оборота произошло на 60%, в парфюмерии и духах — на 80%, в табаке — на 56%», — отметила Приезжева.