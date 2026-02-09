День домового 10 февраля: как появился праздник и чем нужно угощать особого духа

Считалось, что дух живет за печами, у порога дома, в конюшнях или «красных углах» — месте для икон в доме. При этом называть домового могут по-разному: доможил, дух-хранитель, запечник, хатник, банник, или просто дедушка. Традиционно его представляли как низкого старика с седой бородой, густой шерстью и взъерошенными волосами. По некоторым легендам, у домового есть супруга — домовиха, которая выглядит как маленькая пожилая женщина, помогающая хозяйкам в бытовых делах. По другой версии, обличие домового — кошка. Дух может либо сам выглядеть как питомец, либо вселяться в него.