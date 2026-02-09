День домового 10 февраля: как появился праздник и чем нужно угощать особого духа

10 февраля в России ежегодно отмечается неофициальный народный праздник — День домового. Как он появился и какие существуют традиции — в материале «Вечерней Москвы».
История Дня домового.
Неизвестно, когда точно придумали День домового, однако праздник появился на Руси еще в дохристианские времена. Согласно языческим верованиям, домовой является особым духом, который подчиняется богу Велесу и живет в каждом доме. Считалось, что он охраняет жилище, помогает в хозяйственных делах, следит за благополучием в семье и даже может предупреждать о несчастьях. В народе верили, что если обидеть домового, то он начнет шалить: станет прятать вещи, шуметь по ночам или создавать мелкие неприятности.
Считалось, что дух живет за печами, у порога дома, в конюшнях или «красных углах» — месте для икон в доме. При этом называть домового могут по-разному: доможил, дух-хранитель, запечник, хатник, банник, или просто дедушка. Традиционно его представляли как низкого старика с седой бородой, густой шерстью и взъерошенными волосами. По некоторым легендам, у домового есть супруга — домовиха, которая выглядит как маленькая пожилая женщина, помогающая хозяйкам в бытовых делах. По другой версии, обличие домового — кошка. Дух может либо сам выглядеть как питомец, либо вселяться в него.
В старину было принято считать 10 февраля днем пробуждения домового после зимнего покоя, поэтому в эту дату он особенно нуждается во внимании жильцов дома. Этот праздник также называют Кудесами или Велесичами. После принятия христианства на Руси 10 февраля стали отмечать день памяти богослова Ефрема Сирина, который в своих трудах поднимал тему семейного очага и некой незримой сущности, которая может стать добрым помощником, что в народе стали отождествлять с домовым.
Традиции праздника.
К этому празднику принято готовиться заранее — наводить порядок в доме, готовить угощения и создавать особую атмосферу тепла и благодарности домашнему духу.
Чем нужно угощать домового.
10 февраля домового принято всячески задабривать. Самая известная традиция: оставлять для него угощения — еду или напитки. Это может быть:
молоко или сметана;каша;хлеб с солью;мед;сладости;ватрушка;блины;оладьи;компот или кисель.
Важно выделить для хранителя дома отдельную тарелку, которой никто из домочадцев не пользуется. Угощения и подарки принято оставлять в укромном месте: за печкой, в углу комнаты или у порога. Также можно оставлять их возле холодильника или у плиты. При этом для домовухи, согласно поверью, оставлять еду нельзя, так как она, как хозяйка, сама возьмет все необходимое.
Что можно подарить домовому.
Домовому также преподносят подарки, которые, помимо прочего, привлекают в дом достаток:
блестящие монеты (некоторые люди кладут их в красивый мешочек и оставляют до следующего года);красивые пуговицы;лоскутки ткани;мелкие украшения.
Какими словами принято благодарить домового.
Принято благодарить духа в этот день и словами, а также просить о благополучии в семье и доме. Например, так:
«Хозяин-батюшка, прими нашу кашу и ешь пироги, наш дом береги!»; «Батюшка-домовой, хранитель и ревнитель моего рода. Возвернись с широких дорог, с чужих окраин к отчему порогу, к своему углу. Батюшка-домовой, сядь рядком, поговорим ладком. Аминь»; «Хозяин-батюшка, домовой, от меня (ваше имя) прими угощение в знак уважения, ешь-пей, гуляй, мне (ваше имя) и моей семье помогай, от бед и болезней защищай, жить в благополучии и богатстве помогай!».
После этих слов можно поклониться до земли в знак уважения к домовому.
Чего нельзя делать в этот день.
10 февраля членам семьи лучше не ссориться друг с другом, так как домовой негативно относится к конфликтам. Также считается, что в этот день нельзя убивать любых насекомых, иначе домовой может обидеться.
10 февраля в старину существовали также и другие приметы и ритуалы. Как в народе было принято проводить этот день — в материале «Вечерней Москвы».