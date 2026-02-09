Ричмонд
Группы Escape The Fate и Kings of Thrash из США отменили концерты в России

Туры не состоятся в связи с «односторонним решением артистов», заявили в Global East Talent.

Источник: Аргументы и факты

Выступления американских грапп Escape The Fate и Kings of Thrash, которые должны были состояться в феврале и в марте в России, отменены, сообщило в своем Telegram-канале агентство Global East Talent, которое занималось организацией конфером.

По его данным, концертные туры не состоятся в связи с «односторонним решением артистов».

Отмечается, что туры готовились несколько месяцев, на их подготовку потрачено много сил. В агентстве рассказали, что в последние недели провели множество переговоров, но артисты решили поступить вопреки заключенным договорам и обязательствам. Сотрудники Global East Talent пообещали вернуть зрителям потраченные на билеты деньги.

Агентство также выложило обращение участника Kings of Thrash Дейва Эллефсона, который рассказал поклонникам, что российская сторона показала себя с наилучшей стороны, однако провести концерты в данное время оказалось невозможно.

Отметим, Escape The Fate должна была провести три шоу в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 22 по 25 февраля, Kings of Thrash собиралась дать четыре концерта со 2 по 7 марта.

Ранее американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис-младший) записал видеообращение к российским поклонникам. Музыкант сообщил, что по не зависящим от него обстоятельствам не сможет приехать в Россию в феврале.

