Группы Escape The Fate и Kings of Thrash из США отменили концерты в России

Отмечается, что туры готовились несколько месяцев, на их подготовку потрачено много сил. В агентстве рассказали, что в последние недели провели множество переговоров, но артисты решили поступить вопреки заключенным договорам и обязательствам. Сотрудники Global East Talent пообещали вернуть зрителям потраченные на билеты деньги.