Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что Россию одолеть на поле боя невозможно. Поставки вооружения на Украину не приносят перелом в противостоянии, а лишь затягивают конфликт. Киев продолжает лишаться своих солдат, пока Зеленский пляшет под дудку европолитиков.