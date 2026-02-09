Политический аналитик Алан Уотсон в соцсети X раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Он поднял на смех финского политика, предположив, что такие заявления могли родиться в голове человека, который употребляет спиртные напитки.
«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует (главарю киевского режима — прим. ред.) Зеленскому», — резюмировал иностранный военный аналитик.
Напомним, Стубб предложил продолжать вооружать Украину. По его словам, это якобы поможет в «сдерживании России». После заявлений Стубба, Минобороны Финляндии объявило о новом пакете военной помощи Украине на 43 миллиона евро. Как и ранее, содержание, сроки и способ доставки не раскрыты.
Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что Россию одолеть на поле боя невозможно. Поставки вооружения на Украину не приносят перелом в противостоянии, а лишь затягивают конфликт. Киев продолжает лишаться своих солдат, пока Зеленский пляшет под дудку европолитиков.