Гражданская авиация — один из гарантов суверенитета

Сегодня перед российской гражданской авиацией стоит несколько системных вызовов. Один из них — создание современной авиационной техники. Подготовка летного и инженерного состава ведется в летных училищах и авиационных учебных центрах. В предыдущий период обучение во многом было переведено на иностранные самолеты, такие как Cessna и Diamond. В условиях санкций стала очевидна необходимость перехода на отечественные учебные самолеты и восстановления собственного парка. Еще недавно считалось, что разрабатывать и строить самолеты и вертолеты в России экономически нецелесообразно и проще закупать иностранные образцы. Практика показала, насколько уязвимой оказалась такая модель. И главным достижением последних лет я считаю восстановление и развитие собственного авиационного производства. Сегодня в России строятся и модернизируются самолеты Ил-96, Ту-214, Ил-114, МС-21, вертолеты «Ансат», Ми-34 и Ми-38. Да, многие из этих машин были спроектированы еще в СССР, но в настоящее время они проходят глубокую модернизацию. Речь идет о современных системах управления, новом бортовом оборудовании, повышении экономичности и уровня безопасности. В результате эти воздушные суда способны эксплуатироваться на уровне мировых стандартов и конкурировать с зарубежными аналогами. Это возвращает нашей гражданской авиации технологическую самостоятельность и создает задел для устойчивого развития на годы вперед.