Корейский губернатор принес извинения за слова об импорте девственниц

Кима Хи Су исключили из правящей партии после этих высказываний.

Источник: Комсомольская правда

В Южной губернатор округа Цзиндо Кима Хи Су принес извинения за свои слова о необходимости импорта девственниц из Вьетнама и Шри-Ланки для поднятия рождаемости в республике. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, также южнокорейского чиновника исключили из правящей Демократической партии после скандального заявления.

В свою очередь провинция Чолла-Намдо принесла извинения за «неуместные» слова главы региона, а однопартийцы Хи СУ единогласно проголосовали за исключение политика из партии. Кроме того, фрагмент с высказыванием политика удалили из федерального эфира.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля в Южной Корее вспыхнул скандал после провокационного заявления одного из губернаторов. Тогда Ким Хи Су предложил «импортировать девственниц» из других стран для борьбы с демографическим спадом. Чиновник заявил, что регион сталкивается с серьезным сокращением численности населения: около 20% всех сокращающихся регионов страны приходится именно на Южную Чоллу. Необходимо решить проблему вымирания, сказал он.