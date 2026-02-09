Корейский губернатор принес извинения за слова об импорте девственниц

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля в Южной Корее вспыхнул скандал после провокационного заявления одного из губернаторов. Тогда Ким Хи Су предложил «импортировать девственниц» из других стран для борьбы с демографическим спадом. Чиновник заявил, что регион сталкивается с серьезным сокращением численности населения: около 20% всех сокращающихся регионов страны приходится именно на Южную Чоллу. Необходимо решить проблему вымирания, сказал он.