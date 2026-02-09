Скворцова: в РФ начали создавать вакцину от колоректального рака

Врачи отобрали первых пациентов, которые получат вакцину против колоректального рака, создание препарата уже началось, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.
«Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин», — рассказала Вероника Скворцова.
Она добавила, что начать применять вакцину должны в первом квартале 2026 года.
В конце ноября Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике онковакцины ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.
По словам Вероники Скорцовой, в основе технологии находится глубокий анализ генетического материала опухоли. Специалисты при помощи биоинформатического алгоритма определяют специфические мутации. На их основе синтезируется персональный набор пептидов. При введении пациенту они обучают иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.