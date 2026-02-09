Ричмонд
Саночница из РФ Олесик заняла 14-е место во второй попытке на Олимпиаде

Россиянка преодолела дистанцию за 1:46.651.

Российская саночница Дарья Олесик выступила в двух попытках в женских одноместных санях на соревнованиях Олимпийских игр в Кортина-д Ампеццо, в последней она заняла 14-е место.

В первой попытке она стала 13-й с результатом 53,289. После второй попытки она преодолела дистанцию за 1:46.651 и опустилась на позицию ниже.

При этом лидирует во втором заезде восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц с результатом 1:45.188.

Отметим, третий и четвертый заезды саночниц пройдут во вторник, 10 февраля.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отдать Олесик место ирландской саночницы Эльзы Десмонд на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Напомним, 7 февраля президент Италии Серджо Маттарелла официально открыл XXV зимние Олимпийские игры. Соревнованиям проходят одновременно в нескольких городах страны.