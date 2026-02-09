Пострадавших при нападении в Уфе иностранных студентов отправят в санатории

«Принес им извинения за эту ситуацию. Этот случай — единичный, совсем не характерный для нашей республики. Да и парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению», — написал Хабиров в Telegram-канале.