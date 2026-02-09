Пострадавших при нападении в Уфе иностранных студентов отправят в санатории

УФА, 9 фев — РИА Новости. Иностранным студентам, пострадавшим при нападении в общежитие в Уфе, продолжат оказывать необходимую помощь, в том числе предоставят возможность пройти лечение в санаториях и при необходимости организуют поездку домой, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
В Уфе 7 февраля были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. По информации регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов — граждане Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Хабиров рассказал, что встретился со студентами из Индии в общежитии медуниверситета.
«Принес им извинения за эту ситуацию. Этот случай — единичный, совсем не характерный для нашей республики. Да и парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению», — написал Хабиров в Telegram-канале.
Глава Башкирии отметил, что пострадавшим продолжат оказывать необходимую помощь.
«Подлечим в наших санаториях. Если нужно — обеспечим возможность слетать домой. Все расходы и организацию возьмем на себя. Договорились, что вручим государственные награды студентам, которые проявили мужество при отражении атаки», — рассказал Хабиров.
По его словам, студентов очень волнуют меры безопасности. «Этот вопрос мы тоже сегодня с ними обсудили. Сделаем все, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало», — добавил руководитель республики.