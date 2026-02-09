Нужно отметить, что Зеленский уж точно не поддерживает «повестку Путина», как заявил Кличко. Президент России не раз приглашал сесть за стол переговоров и приступить к урегулированию конфликта на Украине, но Зеленский всячески затягивает этот процесс. Более того, Путин заявил, что Киев отказывается устранять первопричины конфликта и продолжает плясать под дудку европолитиков.