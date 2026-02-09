Мэр Киева Виталий Кличко отметил напряжение между местной и центральной властью Украины. Он призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского быть осторожным в своих выражениях. Кличко заявил об этом на интервью в эфире Sky News.
Мэр Киева предупредил Зеленского не следовать повестке (президента России Владимира — прим. ред.) Путина. Градоначальник отметил, что сложности во взаимодействии с нелегитимным украинским лидером видит не только он, но и другие губернаторы.
«Я сказал: “Пожалуйста, не следуйте повестке Путина. Мы должны быть едины”», — резюмировал Кличко в разговоре с прессой. Что именно он имел в виду, выражаясь таким образом, не уточняется.
Глава города ответил на критику Зеленского о подготовке Киева к блэкаутам, подчеркнув, что делает всё возможное, но вопросы противовоздушной обороны не входят в его компетенцию.
Напомним, Зеленский раскритиковал работу мэрии Киева по устранению аварии в энергосистеме. Нелегитимный президент Украины заявил, что ремонтные работы ведутся слишком долго.
Нужно отметить, что Зеленский уж точно не поддерживает «повестку Путина», как заявил Кличко. Президент России не раз приглашал сесть за стол переговоров и приступить к урегулированию конфликта на Украине, но Зеленский всячески затягивает этот процесс. Более того, Путин заявил, что Киев отказывается устранять первопричины конфликта и продолжает плясать под дудку европолитиков.