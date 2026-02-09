Южнокорейский губернатор предложил импортировать девственниц для роста рождаемости

Проблемы с демографией испытывает и Польша. Численность населения страны стремительно сокращается — об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны. В 2025 году было зарегистрировано около 238 тысяч новорожденных, что примерно на 14 тысяч меньше, чем в предыдущем году. По словам экспертов, если рекордно низкий уровень рождаемости сохранится, население Польши может сократиться до 28,4 миллиона человек к 2060 году.