Найдено местоположение «курганов каменного века», которые исследовал Рерих

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Центра археологических исследований Новгородского государственного университета (НовГУ) установили точное местоположение и актуальное состояние уникального памятника — курганного и грунтового могильника, захоронения на котором производились и в каменном веке, и в раннем средневековье. Первые раскопки курганов у села Кончанско-Суворовское произвел Николай Рерих в 1902 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Рерих обнаружил здесь янтарные украшения, кремневые орудия и фрагменты керамических сосудов эпохи неолита. На основании собранного материала он предположил, что открыл здесь ранее неизвестные науке “курганы каменного века”. Во второй половине ХХ века раскопки на памятнике проводили С. Н. Орлов и М. П. Зимина. Однако в связи с несовершенством методики фиксации того времени установить точное местоположение раскопанных курганов относительно местности и сохранившихся насыпей представляло собой непростую задачу», — рассказали в вузе.
Как отметил один из авторов исследования, научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Валерий Сюборов, уникальность памятника в том, что курганный комплекс расположен на месте неолитического могильника и поселения. «Кончанский неолитический могильник — один из двух изученных некрополей каменного века на территории Новгородской области, и в целом один из немногих на Северо-Западе. Это делает его уникальным источником для исследования культур лесной зоны Восточной Европы в эпоху камня», — добавил он.
Экспедиция Рериха.
Кончанско-Суворовское располагается на границе Боровичского и Хвойнинского районов Новгородской области, на берегу озера Шерегодра. Первые исследования здесь проводил в 1902—1903 годах Николай Рерих — знаменитый художник, путешественник, археолог. Он обнаружил здесь ряд древних курганов. Им было частично раскопано семь курганов. «В двух курганах Рерих обнаружил погребения, содержащие янтарные украшения и керамику каменного века. Поэтому он сделал логичный для своего времени вывод и назвал этот памятник “курганами каменного века”. Во времена Рериха археология в России только начинала развиваться. Позднее, по мере накопления знаний, ученые выяснили, что здесь находятся несколько разновременных памятников — как эпохи неолита, так и раннего средневековья», — пояснил Сюборов.
По его словам, одна из загадок, связанных с экспедицией Рериха, — курганы у села Кончанского он по какой-то причине зарисовал довольно схематично. При этом сохранились качественные детальные рисунки других локаций того же исследования. В 1950-е — 1960-е годы курганы на берегу озера Шерегодра обследовал местный краевед Георгий Ивановский. В его полевой документации зафиксировано 10 насыпей, а также яма рядом с одним из курганов.
Уникальный памятник был передан для исследования археологической экспедиции Института археологии АН СССР под руководством Майи Зиминой. Она вела здесь исследования с 1974 по 1980 год. Экспедицией было вскрыто 267 погребений эпохи неолита, а также раскопано пять курганов и несколько грунтовых погребений средневековья. В 2025 году Молого-Мстинский отряд Центра археологических исследований НовГУ выехал на место, где находились раскопы Майи Зиминой. Археологи сняли топографический план местности, привязали его к глобальной и местной системам координат. Также были найдены восточный и северный края раскопов Зиминой, выполнена фотофиксация сохранившихся насыпей.
Позже, в камеральных условиях, все известные схемы памятника были сведены с данными тахеометрической съемки и спутниковыми снимками. Ученые установили, что на данный момент сохранились четыре кургана. Еще одна насыпь, скорее всего, не является курганом — по сведениям 1950-х годов, это основание геодезического знака. «Впрочем, в его основе может все-таки располагаться курган — сказать точно можно будет, только проведя раскопки», — добавили в вузе.
Как отмечают ученые, комплекс памятников у села Кончанское остается перспективным для изучения. «Там точно содержатся остатки средневековых погребений, но продолжается ли в том направлении неолитический могильник, неизвестно, — пояснил Сюборов. — Кроме того, за пределами исследованной площади точно продолжается культурный слой поселения эпохи камня. Поэтому мы планируем дальнейшее изучение памятника. Наши исследования станут частью большого проекта по изучению межкультурных связей в неолите энеолите на примере импорта янтарных украшений. Первые работы планируется провести весной, когда сойдет снег». Археологи планируют сделать зачистку на краю раскопа Зиминой и отобрать пробы для естественно-научных анализов. Авторами исследования также стали Екатерина Борисевич и Мария Курбанова.