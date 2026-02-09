Найдено местоположение «курганов каменного века», которые исследовал Рерих

Кончанско-Суворовское располагается на границе Боровичского и Хвойнинского районов Новгородской области, на берегу озера Шерегодра. Первые исследования здесь проводил в 1902—1903 годах Николай Рерих — знаменитый художник, путешественник, археолог. Он обнаружил здесь ряд древних курганов. Им было частично раскопано семь курганов. «В двух курганах Рерих обнаружил погребения, содержащие янтарные украшения и керамику каменного века. Поэтому он сделал логичный для своего времени вывод и назвал этот памятник “курганами каменного века”. Во времена Рериха археология в России только начинала развиваться. Позднее, по мере накопления знаний, ученые выяснили, что здесь находятся несколько разновременных памятников — как эпохи неолита, так и раннего средневековья», — пояснил Сюборов.