Депутат Госдумы Свищев: На Олимпиаде все идет «через заднее место»

На Олимпиаде в Италии «все через заднее место». С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В частности, парламентарий раскритиковал организаторов турнира за некачественные медали, на хрупкость которых жаловались сами спортсмены.
— Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению, — подчеркнул депутат.
Он также напомнил, что на сочинской Олимпиаде, которая прошла в 2014 году, все было организовано иначе, передает РИА Новости.
4 февраля соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были временно остановлены из-за проблем с освещением. Это одни из первых выступлений, которые должны пройти на турнире.
В тот же день во время тренировки скоростного спуска упал норвежский горнолыжник Фредрик Меллер, после чего его эвакуировали на вертолете с трассы в итальянской коммуне Бормио. По данным журналистов, Меллера доставили в больницу. Спортсмен жаловался на боли в плече.