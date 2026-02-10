Подвиг обычного человека: педагог из ВКО награждён за спасение детей

В Восточно-Казахстанской области обычный зимний день обернулся настоящим подвигом. Педагог средней школы села Соловьёво Рулан Сеитов был награждён медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» за проявленное мужество и спасение детей при пожаре.
Награда вручена в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан — генерал-лейтенанта Чингис Аринов. Торжественную церемонию провёл исполняющий обязанности начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Фархат Амре.
Как всё произошло.
Пожар случился 18 января 2026 года в селе Соловьёво района Алтай. В тот момент Рулан Сеитов находился у себя дома и занимался хозяйственными делами. В какой-то момент он заметил густой дым, поднимающийся с крыши соседнего жилого дома.
Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился на помощь. Попытка войти через входную дверь оказалась безуспешной — помещение было полностью задымлено, находиться внутри было смертельно опасно.
Тогда Рулан обошёл дом с другой стороны и увидел разбитое окно. У него стояли двое детей, оказавшиеся в ловушке. Через окно он сумел вытащить их из задымлённого помещения и вынести на свежий воздух.
Мороз, который мог стать фатальным.
Ситуацию осложнял сильный мороз. Понимая, что дети могут пострадать не только от дыма, но и от холода, мужчина сразу же увёл их к себе домой, где они смогли согреться и прийти в себя до приезда экстренных служб.
Благодаря быстрым, хладнокровным и решительным действиям Рулана Сеитова удалось избежать трагедии. Спасённые дети остались живы и не получили серьёзных травм.
Пример, которым гордится регион.
В ДЧС подчёркивают: поступок педагога — это не просто удачное стечение обстоятельств, а настоящий пример гражданской ответственности и человеческого мужества. В условиях пожара, сильного задымления и низкой температуры он действовал так, как действуют настоящие герои — не думая о себе.
История Рулана Сеитова ещё раз напоминает: герои живут рядом с нами. Это обычные люди, которые в критический момент делают необычный выбор — спасти чужую жизнь. Именно такими поступками и гордится Восточный Казахстан.