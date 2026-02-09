Михаил Мишустин наградил Татьяну Голикову медалью Столыпина II степени

9 февраля Татьяне Голиковой исполнилось 60 лет. Ранее Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поздравил её с днём рождения, отметив, что она решает важнейшие для страны задачи, от которых зависят здоровье и благополучие граждан.