Михаил Мишустин наградил Татьяну Голикову медалью Столыпина II степени

Согласно распоряжению, медалью Столыпина П. А. II степени награждена Голикова Татьяна Алексеевна «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».
9 февраля Татьяне Голиковой исполнилось 60 лет. Ранее Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поздравил её с днём рождения, отметив, что она решает важнейшие для страны задачи, от которых зависят здоровье и благополучие граждан.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил Никите Михалкову гран-при литературной премии «Слово». Народный артист РСФСР получил награду за значительный вклад в развитие литературы. Медведев отметил, что Михалков награждается Национальной литературной премией «Слово» в специальной номинации «Гран-при» и денежным призом в размере 3 млн. рублей". Режиссёр, в свою очередь, поблагодарил организаторов и заявил, что передаст денежный приз на нужды специальной военной операции.
