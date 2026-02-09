В Норвегии начали второе расследование на фоне публикации файлов Эпштейна

В Норвегии начали второе антикоррупционное расследование на фоне публикации файлов по делу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна, пишет Bloomberg.
По данным агентства, подразделение по борьбе с экономическими преступлениями начало расследование в отношении экс-посла Норвегии в Иордании Моны Юул, а также ее супруга Терье Рёд-Ларсена, чтобы выяснить «имели ли место преступные действия». Обыски прошли в двух квартирах, включая жилье одного из свидетелей.
Уточняется, что Мону Юул обвиняют в коррупции, ее супруга — в пособничестве коррупции.
Отметим, в начале февраля в Норвегии приступили к антикоррупционному расследованию в отношении бывшего премьер-министра страны Турбьёрна Ягланда. Основанием для проверки стали данные из рассекреченных материалов по делу Джеффри Эпштейна.