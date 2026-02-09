Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдову ждет последняя морозная ночь этой зимы — до минус 17 градусов: В ближайшее время потеплеет до +7 градусов и зарядят дожди — прогноз синоптиков

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове ожидается резкое, но кратковременное похолодание. По данным синоптиков, предстоящая ночь станет самой холодной за всю зиму — температура воздуха местами опустится до −14…-17 градусов.

Днём во вторник в стране сохранится морозная погода: в Кишинёве и центральных районах столбики термометров покажут около −5…-1°C, осадков не ожидается.

Однако уже со среды погодный сценарий начнёт меняться. В Молдову придёт тёплый воздушный фронт: дневные температуры повысятся до 0…+4°C, а к четвергу воздух прогреется до +6…+7 градусов.

Одновременно с потеплением увеличится вероятность осадков. С пятницы и в выходные синоптики прогнозируют дожди. Ночные температуры будут колебаться около нуля, днём ожидается +3…+6°C.

Погода в Молдове.