Молдову ждет последняя морозная ночь этой зимы — до минус 17 градусов: В ближайшее время потеплеет до +7 градусов и зарядят дожди — прогноз синоптиков

В Молдове ожидается резкое, но кратковременное похолодание. По данным синоптиков, предстоящая ночь станет самой холодной за всю зиму — температура воздуха местами опустится до −14…-17 градусов.
Днём во вторник в стране сохранится морозная погода: в Кишинёве и центральных районах столбики термометров покажут около −5…-1°C, осадков не ожидается.
Однако уже со среды погодный сценарий начнёт меняться. В Молдову придёт тёплый воздушный фронт: дневные температуры повысятся до 0…+4°C, а к четвергу воздух прогреется до +6…+7 градусов.
Одновременно с потеплением увеличится вероятность осадков. С пятницы и в выходные синоптики прогнозируют дожди. Ночные температуры будут колебаться около нуля, днём ожидается +3…+6°C.
Погода в Молдове.