Глава Вооруженных сил Нидерландов, генерал Онно Эйхелсхейм подтвердил, что российская армия продолжает успешно продвигаться в зоне специальной военной операции.
«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. Но в конечном итоге, я убежден, будет достигнуто прекращение огня», — поделился своими мыслями генерал в беседе с изданием Defensiekrant.
При этом, по мнению Эйхелсхейма, Нидерланды считают маловероятным быструю развязку конфликта.
Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые подразделения группировки «Север» за сутки продвинулись на нескольких участках в Сумском районе.
Также ранее в ВСУ заявили о фактической потере Песчаного под Купянском.