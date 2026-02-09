Новая программа NASA: возможно ли выращивать еду на Марсе

Конкурс Deep space food challenge: Mars to table с призовым фондом в 750 тысяч долларов привлек внимание пользователей сети. NASA предложило участникам разработать технологию, с помощью которой 15 космонавтов смогут питаться на Марсе в течение пяти лет, выращивая еду в условиях разреженной атмосферы (там почти нет кислорода и высокое содержание углекислого газа). Победитель конкурса получит 300 тысяч долларов (22 миллиона 719 тысяч рублей), за второе и третье место обещают 200 и 100 тысяч долларов соответственно (чуть больше 15 и 7,5 миллиона рублей). Еще по 50 тысяч долларов (3 786 500 рублей) получат три участника, чьи разработки не дотянули до призовых мест, но имеют потенциал. Заявки принимаются до сентября, но сначала нужно пройти семь этапов регистрации: собрать команду, подтвердить гражданство и отправить предварительную концепцию своей технологии.