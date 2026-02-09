Аминокислоты возникали в ранней Солнечной системе несколькими путями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые всесторонне изучили молекулы аминокислот, найденные в материи астероида Бенну, и открыли свидетельства того, что эти «стройблоки» белков возникали в первичной материи Солнечной системы на самых первых этапах ее развития сразу несколькими путями. Это существенно расширяет потенциально доступные для формирования жизни первичные запасы аминокислот, сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания.
«Результаты наших замеров переворачивают наши представления о том, как предположительно формировались аминокислоты в астероидах. Похоже, что в ранней Солнечной системе эти “кирпичики жизни” могли возникать не только там, где было тепло и где была жидкая вода, но и в целом наборе других условий», — заявила доцент PSU Эллисон Бачински, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении образцов материи с «астероида судного дня» Бенну, которые были доставлены на Землю межпланетной миссией НАСА OSIRIS-REx. Первый анализ этих проб уже указал на то, что в нем присутствует глицин и некоторые другие аминокислоты, а также частицы межзвездной материи и следы химических реакций с участием воды, органики и густого «рассола».
Данные открытия побудили исследователей изучить изотопный состав молекул, в том числе измерить доли углерода-13 и азота-15, отражающие то, в каких частях ранней Солнечной системы сформировались эти «стройблоки» белков и каким путем возникли эти органические вещества. Аналогичные данные исследователи получили для аминокислот и других молекул, извлеченных из метеорита, упавшего в 1969 году в окрестностях Мурчисона в Австралии.
Последующее сравнение этих замеров указало на то, что доли изотопов углерода-13 и азота-15 отличались не только для проб с Бенну и из метеорита из Мурчисона, но и для разных форм аминокислот, извлеченных из материи астероида. Эти же различия были так же характерны и для отдельных атомов углерода внутри молекул аминокислот, что говорит о разных источниках их базовых блоков и сразу нескольких механизмов их формирования.
Это открытие стало большой неожиданностью, так как в прошлом ученые считали, опираясь на результаты изучения метеорита из Мурчисона, что все первичные запасы аминокислот возникли в результате так называемой реакции Штреккера, которая протекает при наличии жидкой воды и тепла. Изотопный анализ аминокислот с Бенну указывает, что это на самом деле не так, что заметно расширяет возможный набор источников первичных запасов аминокислот в Солнечной системе.
Об астероиде Бенну.
Астероид Бенну (1999 RQ36) представляет собой одно из самых крупных малых небесных тел, чьи орбиты проходят в опасной близости от Земли. Долгое время астрономы считали, что он представляет собой одну из главных космических угроз для существования цивилизации и жизни на Земле. Эти соображения послужили одной из причин отправки к Бенну миссии NASA OSIRIS-REx, достигшей астероида в декабре 2018 года.
Первые снимки, полученные камерами этого космического аппарата, неожиданно указали на то, что поверхность Бенну усеяна крупными булыжниками, а его породы содержат большое количество воды. Это сделало его особенно интересным с точки зрения изучения того, как формировалась Солнечная система, для раскрытия истории формирования которой OSIRIS-REx доставил на Землю пробы материи Бенну в сентябре 2023 года.