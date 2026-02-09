Школьник заявился на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом в ХМАО

По данным ведомства, 14-летний подозреваемый пришёл в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые он спрятал в рюкзаке. Следствие считает, что подросток планировал отомстить сверстникам. Довести замысел до конца он не смог, так как преподаватель забрал у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов.
В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Никто не пострадал. Следственные действия продолжаются. Кроме того, следственные органы начали проверку действий должностных лиц школы. Проверка касается возможной халатности и соблюдения требований безопасности в учебном заведении.
Ранее в одной из школ Красноярска произошёл инцидент с участием несовершеннолетней. Ученица бросила в класс подожжённую тряпку, после чего напала на детей с молотком. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе учитель. Нападавшую задержали на месте, позднее суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. Одному из пострадавших школьников потребуется сложная операция по пересадке кожи. После инцидента силовики также задержали вахтёршу и охранника учебного заведения.
