Школьник заявился на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом в ХМАО

Ранее в одной из школ Красноярска произошёл инцидент с участием несовершеннолетней. Ученица бросила в класс подожжённую тряпку, после чего напала на детей с молотком. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе учитель. Нападавшую задержали на месте, позднее суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. Одному из пострадавших школьников потребуется сложная операция по пересадке кожи. После инцидента силовики также задержали вахтёршу и охранника учебного заведения.