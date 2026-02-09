Израиль провёл рейды: арестованы более 20 палестинцев

По утверждению армии Израиля, проведена целая серия арестов. Задержанию подверглись, как указывается, «террористы и разыскиваемые лица». Кроме того, силовики подозревают радикалов в незаконном приобретении, хранении и торговле оружием, а также производстве взрывчатки.
«Армия обороны Израиля продолжит принимать меры по предотвращению терроризма по всей Иудее и Самарии», — говорится в сообщении.
Военные чиновники Израиля и США тем временем обсудили разработки Ирана. Иерусалим заявил о готовности действовать в одиночку и нанести удар по Тегерану в случае необходимости.