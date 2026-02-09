Ричмонд
Израиль провёл рейды: арестованы более 20 палестинцев

ЦАХАЛ заявила о задержании более 20 палестинских радикалов.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия провела рейды на Западном берегу реки Иордан. В результате силовики задержали более 20 радикалов из Палестины. Так сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По утверждению армии Израиля, проведена целая серия арестов. Задержанию подверглись, как указывается, «террористы и разыскиваемые лица». Кроме того, силовики подозревают радикалов в незаконном приобретении, хранении и торговле оружием, а также производстве взрывчатки.

«Армия обороны Израиля продолжит принимать меры по предотвращению терроризма по всей Иудее и Самарии», — говорится в сообщении.

Военные чиновники Израиля и США тем временем обсудили разработки Ирана. Иерусалим заявил о готовности действовать в одиночку и нанести удар по Тегерану в случае необходимости.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше