Россия стала лидером среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников

Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников. И большая часть из них принадлежит москвичам.
В 2025 году сборные команды российских школьников на 20 международных интеллектуальных состязаниях получили 115 медалей. В общей сложности во всех восьми основных олимпиадах по общеобразовательным предметам они завоевали 44 медали: 33 золотые, 10 серебряных и одну бронзовую.
В Министерстве просвещения Российской Федерации отметили, что, согласно неофициальному рейтингу, Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии, а также искусственному интеллекту.
— Москвичи завоевывают больше всего золота на международных олимпиадах: в 2025 году они получили 67 процентов золотых медалей официальных международных соревнований в составе сборных России, — сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Иван Ященко.
По его словам, в столице выстроена системная подготовка школьников: это занятия в сборных с тренерами Центра педагогического мастерства, научно-популярные фестивали и проекты.
Ученик 10-го класса школы № 2044 имени А. М. Серебрякова Иван Ермолаев в 2025 году завоевал несколько наград на олимпиадах разного уровня, в частности, стал призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и призером по физике, а после — выиграл золото на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров и Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш.
Любовь к физике и другим естественным наукам ему привили учителя. Они же увидели в парне потенциал, помогали готовиться.
— Олимпиада юниоров проходила в «Сириусе», и там была возможность пообщаться с ребятами из других стран. Например, школьники из Коста-Рики рассказали, что у них в стране только частные школы и в них учатся всего по 200 человек. Их удивило, что у нас все бесплатно и что в моей школе больше тысячи учащихся, — поделился Иван. — А в Казахстане много школ с проживанием, еще есть отдельные для мальчиков и для девочек — этот факт очень удивил уже меня.
Иван не просто усердно готовится к олимпиадам и много времени посвящает учебе, а живет наукой. В свободное время любит читать научные статьи — как на русском, так и на английском языке. Сложные термины переводит в онлайн-переводчике. Вероятно, в такой увлеченности и есть секрет его успеха.
Поступать молодой человек планирует в МФТИ. В будущем мечтает изобрести спутник, который показал бы существование внеземной жизни. В 2026 году он тоже участвует в олимпиадах и стремится к победе.
СПРАВКА.
В международных олимпиадах участвуют ученики московских школ, которые прошли довольно строгий отбор и показали высокий уровень на всероссийской предметной олимпиаде. Важную для естественно-научных дисциплин математическую базу формируют также городской проект «Математическая вертикаль», математические кружки и классы.