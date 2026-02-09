Россия стала лидером среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников

— Олимпиада юниоров проходила в «Сириусе», и там была возможность пообщаться с ребятами из других стран. Например, школьники из Коста-Рики рассказали, что у них в стране только частные школы и в них учатся всего по 200 человек. Их удивило, что у нас все бесплатно и что в моей школе больше тысячи учащихся, — поделился Иван. — А в Казахстане много школ с проживанием, еще есть отдельные для мальчиков и для девочек — этот факт очень удивил уже меня.