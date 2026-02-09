Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия стала лидером среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников

Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников. И большая часть из них принадлежит москвичам.

Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников. И большая часть из них принадлежит москвичам.

В 2025 году сборные команды российских школьников на 20 международных интеллектуальных состязаниях получили 115 медалей. В общей сложности во всех восьми основных олимпиадах по общеобразовательным предметам они завоевали 44 медали: 33 золотые, 10 серебряных и одну бронзовую.

В Министерстве просвещения Российской Федерации отметили, что, согласно неофициальному рейтингу, Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии, а также искусственному интеллекту.

— Москвичи завоевывают больше всего золота на международных олимпиадах: в 2025 году они получили 67 процентов золотых медалей официальных международных соревнований в составе сборных России, — сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Иван Ященко.

По его словам, в столице выстроена системная подготовка школьников: это занятия в сборных с тренерами Центра педагогического мастерства, научно-популярные фестивали и проекты.

Ученик 10-го класса школы № 2044 имени А. М. Серебрякова Иван Ермолаев в 2025 году завоевал несколько наград на олимпиадах разного уровня, в частности, стал призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и призером по физике, а после — выиграл золото на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров и Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш.

Любовь к физике и другим естественным наукам ему привили учителя. Они же увидели в парне потенциал, помогали готовиться.

— Олимпиада юниоров проходила в «Сириусе», и там была возможность пообщаться с ребятами из других стран. Например, школьники из Коста-Рики рассказали, что у них в стране только частные школы и в них учатся всего по 200 человек. Их удивило, что у нас все бесплатно и что в моей школе больше тысячи учащихся, — поделился Иван. — А в Казахстане много школ с проживанием, еще есть отдельные для мальчиков и для девочек — этот факт очень удивил уже меня.

Иван не просто усердно готовится к олимпиадам и много времени посвящает учебе, а живет наукой. В свободное время любит читать научные статьи — как на русском, так и на английском языке. Сложные термины переводит в онлайн-переводчике. Вероятно, в такой увлеченности и есть секрет его успеха.

Поступать молодой человек планирует в МФТИ. В будущем мечтает изобрести спутник, который показал бы существование внеземной жизни. В 2026 году он тоже участвует в олимпиадах и стремится к победе.

СПРАВКА.

В международных олимпиадах участвуют ученики московских школ, которые прошли довольно строгий отбор и показали высокий уровень на всероссийской предметной олимпиаде. Важную для естественно-научных дисциплин математическую базу формируют также городской проект «Математическая вертикаль», математические кружки и классы.