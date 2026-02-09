Ричмонд
Стали известны дата и место прощания с убитым 9-летним Пашей из Петербурга

Похороны 9-летнего Павла Тифитулина, убитого в Санкт-Петербурге, состоятся 11 февраля на Южном кладбище города. Об этом сообщил юрист семьи Никита Сорокин в своём Telegram-канале.

Проститься с ребёнком смогут все желающие. Такое решение приняли родственники мальчика. Место прощания подготовят на центральной площади кладбища. Порядок во время церемонии обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии.

«В среду 11 февраля около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни. Схема места прилагается», — уточнил юрист.

Ранее сообщалось, что тело девятилетнего мальчика нашли спасатели в одном из водоёмов Ленинградской области. Следственные органы установили, что ребёнка избили до смерти, после чего сбросили в воду. По подозрению в убийстве задержали 38-летнего Петра Жилкина, который признал вину. Следствие считает, что мужчина предлагал ребёнку деньги за интимные услуги и после отказа решил убить его, опасаясь огласки. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

