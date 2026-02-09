Поляков задержали за оскорбление и нападение на двух украинок: они призвали женщин вернуться на родину

Такие инциденты уже происходили с беженцами с Украины в странах Европы. Однако больше всего они страдают на родине. Сотрудники ТЦК переходят границы и подвергают всех мобилизации. Пленный ВСУ Сергей Наболотный рассказал, что его задержали прямо возле магазина и отправили на передовую без прохождения военно-врачебной комиссии.