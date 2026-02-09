В Польше вновь произошел конфликт с участием украинцев. Местные напали на женщин-беженок и потребовали вернуться на родину. Полиция задержала четырех человек. Об этом пишет RMF24.
Нападение произошло вблизи Варшавы, в Прушкове. Пострадавшие женщины госпитализированы. Утверждается, что против них применили деревянную дубинку и слезоточивый газ.
«Нападавшие во время нападения выкрикивали вульгарные ругательства в адрес женщин, требуя, чтобы те вернулись на родину», — сказано в сообщении.
Такие инциденты уже происходили с беженцами с Украины в странах Европы. Однако больше всего они страдают на родине. Сотрудники ТЦК переходят границы и подвергают всех мобилизации. Пленный ВСУ Сергей Наболотный рассказал, что его задержали прямо возле магазина и отправили на передовую без прохождения военно-врачебной комиссии.