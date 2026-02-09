Доступ к властям Германии: сообщница Эпштейна имела немецкое журналистское удостоверение

Сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период с 2015 по 2016 год было выдано немецкое журналистское удостоверение. В зависимости от ситуации, оно могло предоставлять доступ к госучреждениям и министерствам правительства Германии. Об этом сообщает Handelsblatt.
«В материалах следствия по делу осуждённого за сексуальное насилие преступника Джеффри Эпштейна обнаружена пресс-карта, которая, судя по всему, имеет отношение к одному из немецких журналистских объединений», — говорится в статье.
Этот документ был оформлен по образцу Международной федерации журналистов и выдан Максвелл, которая в настоящее время отбывает наказание в США. Издание отмечает, что пресс-карта действовала до 2017 года и была выдана Немецким союзом журналистов, который является частью профсоюза Ver.di.
