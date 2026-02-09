Доступ к властям Германии: сообщница Эпштейна имела немецкое журналистское удостоверение

Ранее KP.RU писал, что материалах по делу Эпштейна обнаружен черновик заявления прокуратуры о его смерти, датированный 9 августа 2019 года. За день до официального обнаружения тела финансиста в его камере. Однако тюремные записи утверждают, что его тело было обнаружено только утром 10 августа.