Министр обороны РФ Белоусов провел переговоры с генсеком ОДКБ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. Ключевой темой встречи стало укрепление военного потенциала и совместных сил организации.
В ходе встречи глава российского оборонного ведомства отметил, что за годы существования ОДКБ «проделана большая работа по развитию ее военной составляющей».
— В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы, — подчеркнул Белоусов.
Он поздравил Масадыкова с назначением и выразил уверенность, что его работа будет способствовать укреплению ОДКБ. Стороны обсудили приоритеты российского председательства в организации в 2026 году, включая развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, военного образования и совместной оперативной подготовки.