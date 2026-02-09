Ричмонд
Министр обороны РФ Белоусов провел переговоры с генсеком ОДКБ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. Ключевой темой встречи стало укрепление военного потенциала и совместных сил организации.

В ходе встречи глава российского оборонного ведомства отметил, что за годы существования ОДКБ «проделана большая работа по развитию ее военной составляющей».

— В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы, — подчеркнул Белоусов.

Он поздравил Масадыкова с назначением и выразил уверенность, что его работа будет способствовать укреплению ОДКБ. Стороны обсудили приоритеты российского председательства в организации в 2026 году, включая развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, военного образования и совместной оперативной подготовки.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше