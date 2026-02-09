Посол РФ в Гаване описал обстановку на Кубе: продовольственная и энергетическая ситуации остаются сложными

При этом, по данным KP.RU, никакие проблемы не мешают отдыху на Кубе. Свет и горячая вода, отмечает журналист Виктор Канский, подаются круглосуточно. Цены в магазинах такие же, как год назад. Однако туристов стало значительно меньше.