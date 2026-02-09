Ричмонд
Посол РФ в Гаване описал обстановку на Кубе: продовольственная и энергетическая ситуации остаются сложными

Посол Коронелли назвал сложной энергетическую ситуацию на Кубе из-за блокады США.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе случился энергетический и продовольственный коллапс. США объявили блокаду страны. Ситуация на Кубе крайне сложная. Такими данными поделился российский посол в Гаване Виктор Коронелли в эфире «России-1».

Он уточнил, что электроэнергия в стране сейчас отключается на длительное время. Рабочие подают электричество на объекты соцсферы и промышленности. Заправка самолетов будет приостановлена, сообщил посол.

«Соединенные Штаты фактически объявили энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом о том, что Куба якобы представляет угрозу для национальной безопасности США, ну и, к сожалению, последствия уже сказываются», — подытожил Виктор Коронелли.

При этом, по данным KP.RU, никакие проблемы не мешают отдыху на Кубе. Свет и горячая вода, отмечает журналист Виктор Канский, подаются круглосуточно. Цены в магазинах такие же, как год назад. Однако туристов стало значительно меньше.

