Актер Павел Малороднов рассказал, почему пошел добровольцем на СВО

Кроме выполнения основных обязанностей: дежурство в нарядах, рытье окопов и землянок, разгрузка-погрузка снарядов и гуманитарки, Павел получил «добро» на съемки для канала в соцсети, а также будущего фильма. Однажды он брал интервью у бойца с позывным «Шеф». Малороднов запомнил его фразу: «Когда вернусь домой, пойду с детьми гулять в парк». И последнее, что он произнес: «Быть воином — жить вечно». А через несколько недель он погиб, спасая раненого бойца.