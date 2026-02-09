Актер Павел Малороднов рассказал, почему пошел добровольцем на СВО

Актер, режиссер, сценарист, автор песен и продюсер телерадиокомпании «Россия» Павел Малороднов по завершении контракта вернулся с СВО. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что подвигло его отправиться на передовую.
В сентябре 2024 года Малороднов узнал о Донском казачьем батальоне им. генерала Д. И. Рябышева «ЦИМЛА», который в августе на Кинбурнской косе отбил атаку разведки украинского спецназа.
— Я договариваюсь с руководством канала о съемке документального фильма и еду туда. А когда вернулся домой, ощущение, что я все еще там, долго не покидало меня. И потому решил подписать контракт и отправиться на передовую, — рассказывает Малороднов.
Жена приняла решение отрицательно, ругалась. Тут же ночью под впечатлением Павел написал песню, в которой есть строчки: «Легко быть подкаблучником, легко быть каблуком, но нужно служить лучником, казаться мужиком. Все за меня решает красавица жена…». И супруга благословила.
— Заключил контракт на полгода, попал в тот же отряд, где снимал фильм, служил на херсонском направлении. Из ярких впечатлений — это стрельба из артиллерийского орудия. Ярче впечатлений не было, ведь, как говорят в армии: «Артиллерия — бог войны», — вспоминает Малороднов.
Кроме выполнения основных обязанностей: дежурство в нарядах, рытье окопов и землянок, разгрузка-погрузка снарядов и гуманитарки, Павел получил «добро» на съемки для канала в соцсети, а также будущего фильма. Однажды он брал интервью у бойца с позывным «Шеф». Малороднов запомнил его фразу: «Когда вернусь домой, пойду с детьми гулять в парк». И последнее, что он произнес: «Быть воином — жить вечно». А через несколько недель он погиб, спасая раненого бойца.
— Кстати, враг часто не добивает наших раненых, чтобы уничтожить и бойцов, которые придут на помощь. Это довольно подлая тактика. Вот поэтому мы и должны искоренить этот фашизм, — объясняет Малороднов.
После двух контрактов режиссер заканчивает новый фильм о службе с рабочим названием «ЦИМЛА. Фильм второй. Историческая память», в котором проводит параллель с Великой Отечественной войной. Павел брал интервью у парнишки с позывным «Курсант». Тот учился в военном училище, но его комиссовали по состоянию здоровья.
— Оказалось, что наши деды воевали в одном минометном полку на «катюшах». И такие вещи — знаковые, такие случайности не случайны… Где еще могли встретиться внуки участников Великой Отечественной войны? — задается вопросом Малороднов.
Сейчас, помимо работы на телевидении, Павлу предложили возглавить Московский филиал Херсонской общественной организации ветеранов и участников боевых действий «Цимла». Помимо сбора гуманитарной помощи и ее доставки, первоочередная задача организации — оказание содействия ветеранам и членам их семей.
ДОСЬЕ.
Павел Сергеевич Малороднов родился 6 сентября 1979 года в Ростове-на-Дону. В Москву переехал в 2004 году, работает продюсером на телеканале «Россия-1». В настоящее время — студент первого курса Херсонского педагогического института. Трое детей. Участник СВО, награжден медалью «За боевые заслуги» ЛНР. Снимался в фильмах «Полицейский с Рублевки 4», «Год культуры» и других.