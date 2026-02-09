Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя

РИА Новости: сильнее всего потребление алкоголя сократилось в Пермском крае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Так, в январе потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,97 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь прошлого года. При этом оно сократилось в 69 российских регионах, а увеличилось в 16 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.

Сильнее всего потребление упало в Пермском крае — на 3,4 литра, Иркутской (3,1 литра) и Кировской (3 литра) областях.

Еще на 2,7 литра потребление упало в Калужской области, а примерно на 2,3 литра — сразу в Забайкальском крае, Пензенской, Кемеровской и Смоленской областях, а также в Хакасии. Более чем на 2 литра еще сократилось употребление алкоголя в Оренбургской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО и Карелии.

Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО — за последние 12 месяцев там было выпито 19,1 литра на душу населения, а меньше всего — в Чечне, где потребление составило лишь 0,07 литра.