Американские сенаторы призвали к отставке главы Минторга Латника: его обвиняют в многолетних связях с Эпштейном

Американские законодатели выступили с требованием отставки главы Министерства торговли США Говарда Латника. Ряд сенаторов обвиняют его в многолетних связях с секс-преступником Джеффри Эпштейном. В том числе, законодатель-демократ Адам Шифф заявил в официальном письме, что Говард Латник «лгал» о контактах с финансистом.