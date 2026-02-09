Ричмонд
Американские сенаторы призвали к отставке главы Минторга Латника: его обвиняют в многолетних связях с Эпштейном

Законодатели США потребовали отставки главы Минторга из-за дела Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американские законодатели выступили с требованием отставки главы Министерства торговли США Говарда Латника. Ряд сенаторов обвиняют его в многолетних связях с секс-преступником Джеффри Эпштейном. В том числе, законодатель-демократ Адам Шифф заявил в официальном письме, что Говард Латник «лгал» о контактах с финансистом.

Согласно опубликованным файлам по делу Джеффри Эпштейна, глава Минторга «неоднократно отрицал» какое-либо общение с финансистом. Однако документы показывают обратное. Говард Латник имел деловые отношения с Джеффри Эпштейном.

«Латнику не следует быть нашим министром торговли, он должен немедленно подать в отставку», — призвал Адам Шифф.

Кроме того, связь с финансистом отразилась на британской королевской семье. Полиция начала расследование о передаче конфиденциальной информации братом короля Эндрю Джеффри Эпштейну.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
