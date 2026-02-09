Ученые назвали возраст, когда человек чувствует себя наиболее уставшим

Ученые определили самое «изматывающее десятилетие» в жизни человека. По словам профессора Бристольского университета Мишель Спир, это 40-е годы, пишет Daily Mail.
Исследователи выяснили, что человек чувствует себя наиболее уставшим в 40-е годы не только из-за старения, но и по причине некоторых биологических изменений, в частности, ухудшения качества сна.
Кроме того, изменения совпадают с периодом, когда требования от жизни, работы и воспитания детей часто достигают своего пика. Мишель Спир отметила, что усталость в среднем возрасте лучше всего понимать как «несоответствие между биологией и потребностями».
«Однако хорошая новость заключается в том, что эти биологические дисбалансы, истощающие энергию, носят лишь временных характер. Более того, по словам эксперта, многие люди с возрастом могут даже почувствовать второе дыхание», — сказано в материле.
По данным издания, уровень энергии стабилизируется в возрасте около 60 лет, поскольку снижается стресс, работа становится менее напряженной, а режим сна более регулярным.
