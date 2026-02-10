Что можно и нельзя делать в Ефремов день 10 февраля на день Домового

Православная церковь 10 февраля вспоминает святого Ефрема Сирина. В народе принято праздновать Ефремов день. Вместе с тем существуют название день Домового, сверчковый заступник.
Что нельзя делать 10 февраля.
Не следует в указанную дату забывать про Домового. Если запрет прогнозировать, то дух начнется всячески вредить. Например, бить посуду. Под запретом ссоры, конфликты.
Что можно делать 10 февраля.
По традиции, 10 февраля важно было задобрить Домового. Как правило, ему ставили миску с кашей. Подобное, как считалось, давало возможность сохранить благополучие в доме.
Согласно приметам, безветренная погода предсказывает снегопад. В том случае, если небо темно-синее, то ждали потепления в скором времени. Сильный ветер 10 февраля предупреждает о холодном и дождливом лете.
