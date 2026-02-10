Ричмонд
Народный календарь. Почему 13 февраля нельзя выходить на улицу

Православные 13 февраля отмечает день памяти святителя Никиты Затворника, епископа Новгородского. В народе эту дату прозвали Никита Пожарник, так как считалось, что святой защищает людей от пожаров.

Согласно народной примете, в этот день нельзя лгать. Люди старались говорить друг другу только правду, даже если она была неприятной. На Руси верили, что таким образом можно освободиться от грехов и начать новую жизнь. Если же кто-то нарушал эту традицию, то ему могли не простить прежнюю ложь.

Кроме того, в этот день избегали выхода на улицу вечером, потому что считалось, что там могут скрываться злые духи, способные навредить человеку и навести на него порчу.

Приметы погоды:

Белый огонь в печи — к оттепели, а красный — к морозу.

Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются — к потеплению.

Вороны громко кричат — к метели или снежному бурану.

Именины отмечают: Афанасий, Богдан, Виктор, Никита, Иван, Илья.