Народный календарь. Почему 13 февраля нельзя выходить на улицу

Согласно народной примете, в этот день нельзя лгать. Люди старались говорить друг другу только правду, даже если она была неприятной. На Руси верили, что таким образом можно освободиться от грехов и начать новую жизнь. Если же кто-то нарушал эту традицию, то ему могли не простить прежнюю ложь.