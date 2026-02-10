Из проблемы — в доходную статью бюджета: почему в России задумались о легализации онлайн-казино

— Они (онлайн-казино и букмекерские конторы) сняли тормоза. Раньше нужно было куда-то идти, были паузы. Сейчас казино живет в кармане, — говорит врач. — Игра превращается в волшебную кнопку «снять напряжение», доступную на любой случай: скучно, нервно, устал. Это выглядит «невинно», потому что происходит короткими, почти незаметными рывками — ставочка между делами, две минуты в очереди, быстрый раунд перед сном. Но именно такая микродозированность азарта и становится самой коварной ловушкой. Мозг не успевает включить внутренний стоп-сигнал, не фиксирует момент перехода из развлечения в навязчивый ритуал. В результате эти «кусочки» сливаются в сплошную, выматывающую полосу, которая по сумме выедает не только деньги, но и сон, и способность ясно мыслить, оставляя после себя только тревожную пустоту и непрерывный внутренний диалог о следующей ставке.